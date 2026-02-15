L’incroyable destin de Maxime Dupé, propulsé titulaire à 32 ans avec Nice

Longtemps, le nom de Maxime Dupé a été associé à ce rôle ingrat que connaissent bien les gardiens : celui de doublure. Formé au FC Nantes, passé par plusieurs clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, le portier de 32 ans a souvent attendu son heure dans l’ombre, prêt à répondre présent sans toujours avoir la lumière. Hormis la parenthèse enchantée de la saison 2022-23 avec Toulouse, où il avait pleinement assumé le costume de numéro un, Dupé a construit sa carrière dans la patience et la discrétion, loin des projecteurs d’un portier titulaire.

La saison dernière, pourtant, sa carrière était en danger. Sans club, il a dû regarder les matches de loin, entre séances individuelles et espoir d’un nouveau projet. Une période frustrante mais aussi formatrice pour un joueur habitué à se battre pour exister. Cet été, il est parvenu à retourner dans le circuit et par la grande porte en rejoignant Nice, quatrième du dernier exercice de Ligue 1. Pour Dupé, ce retour est vu comme une superbe opportunité de montrer ce qu’il vaut après le départ du titulaire Marcyn Bulka et malgré l’arrivée du prometteur Yehvann Diouf. Pisté par Brest et Metz l’été dernier, Dupé a fait le choix de la Côte d’Azur. Un choix ambitieux et qui le cantonnait à un rôle de doublure.

2 défaites en 9 matches depuis que Dupé est titulaire avec Nice

Cependant, l’arrivée de Claude Puel a changé la donne. Avec Yehvann Diouf parti à la CAN avec le Sénégal, Dupé a été installé titulaire depuis quelques matches. Et depuis qu’il est dans les buts niçois, son équipe n’a perdu que deux fois en neuf rencontres. Un bilan jouissif pour Dupé, qui ne cache pas son envie de profiter à fond de l’occasion comme il l’avait expliqué à Ouest-France en janvier dernier : «sincèrement, je n’en ai aucune idée. Je suis en fin de contrat en juin, déjà, on verra ce qui se passera cet été. On va bien terminer la saison en jouant le maximum de matches possibles, en prenant le plus de plaisir. J’ai toujours envie de jouer mais, désormais, ma priorité est de retrouver un poste de titulaire.» Il n’y a pas de calcul dans ses mots, juste le besoin simple de jouer au foot.

La suite à Nice ? Elle dépendra aussi de la concurrence. A ce sujet, Claude Puel a été clair : il veut conserver cette concurrence entre ses deux gardiens. « Je ne réponds pas à ce genre de question, a balayé l’actuel entraîneur du Gym. On a la chance d’avoir deux très bons gardiens. Je suis content de ça. J’espère que les deux le vivront de la meilleure façon possible.» Autrement dit, rien est gravé dans le marbre. Mais à 32 ans, Maxime Dupé entend bien se battre pour conserver sa place dans les buts azuréens. Auteur d’un clean sheet lors de la dernière rencontre face à Monaco, l’ancien Toulousain pourrait être reconduit ce dimanche soir face à l’OL (20h45).