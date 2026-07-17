Coupe du Monde 2026, Espagne : Marc Cucurella pense à prendre sa retraite internationale

Championne d’Europe en titre, l’Espagne tentera de remporter la Coupe du Monde 2026, ce dimanche, face à l’Argentine de Lionel Messi. Avant ce choc au sommet, Marc Cucurella a assuré qu’il était prêt à prendre sa retraite internationale à seulement 27 ans mais avec une condition.

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«Si on gagne le Mondial, j’appelle Luis le lendemain et je lui dis de ne plus compter sur moi, que je me retire de la sélection. Avec un Euro et une Coupe du monde, je ne peux pas faire mieux», a ainsi confié l’international espagnol (31 sélections, 1 but).