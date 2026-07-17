Coupe du Monde
Coupe du Monde 2026, Espagne : Marc Cucurella pense à prendre sa retraite internationale
@Maxppp
Championne d’Europe en titre, l’Espagne tentera de remporter la Coupe du Monde 2026, ce dimanche, face à l’Argentine de Lionel Messi. Avant ce choc au sommet, Marc Cucurella a assuré qu’il était prêt à prendre sa retraite internationale à seulement 27 ans mais avec une condition.
La suite après cette publicité
«Si on gagne le Mondial, j’appelle Luis le lendemain et je lui dis de ne plus compter sur moi, que je me retire de la sélection. Avec un Euro et une Coupe du monde, je ne peux pas faire mieux», a ainsi confié l’international espagnol (31 sélections, 1 but).
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Coupe du Monde 2026 : la FIFA va donner accès à la conférence de presse d’avant-match au grand public
La presse s’enflamme pour un potentiel Ballon d’Or de Lionel Messi, les médias anglais pas tendres avec Thomas Tuchel
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Équipe de France : la remarque d’Ousmane Dembélé qui a agacé les Bleus à la mi-temps face à l’Espagne
Explorer