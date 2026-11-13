L’Équipe de France encore perturbée par un problème logistique avant la Turquie !

L’équipe de France a quitté l’Italie ce vendredi, quelques heures après avoir concédé sa première défaite de l’ère Zinedine Zidane (3-1), hier soir. Malgré l’ouverture du score de Michael Olise, les Tricolores ont ensuite été rejoints puis dominés par la Squadra Azzurra à San Siro. Une défaite qui n’a pas inquiété plus que cela le néo-sélectionneur français, déjà tourné vers le dernier match de cette phase de poules de Ligue des Nations contre la Turquie, dans 48 heures.

La suite après cette publicité

Néanmoins, Zinédine Zidane aurait sûrement souhaité préparer cette deuxième rencontre de novembre dans de meilleures conditions. Et, surtout, éviter de connaitre de nouveaux soucis liés à l’organisation. Le groupe France a en effet rallié Bordeaux, et devait initialement s’entraîner dès 18 heures au Matmut Atlantique, lieu du match face aux Turcs. Mais, d’après les informations de RMC Sport, cette séance a été retardée de plusieurs dizaines de minutes à cause d’un problème logistique.

La logistique au cœur des débats depuis le début de l’ère Zidane

Le matériel qui devait être acheminé de Clairefontaine jusqu’à Bordeaux n’est pas arrivé à temps, forçant ainsi le staff à s’adapter. L’entraînement n’avait toujours pas commencé à 19h, toujours d’après RMC Sport. Un problème lié à la logistique qui vient encore perturber la sélection de Zinédine Zidane. Le déplacement en Italie pour le match contre les hommes de Roberto Mancini avait déjà été marqué par quelques problèmes concernant les voyages en avion des familles. Certains joueurs français avaient notamment exprimé leur agacement.

La suite après cette publicité

Une réunion s’était pourtant déroulée dimanche dernier au sein de la Fédération française de football (FFF) afin que tout soit mis en place. Lors du premier rassemblement en septembre-octobre, des petits couacs liés à des problèmes de crampons vissés, de chaussettes et d’un fanion avaient perturbé les retrouvailles de Zidane avec les Bleus. Autant dire que ces problèmes sont encore loin d’être réglés et que l’ancien entraîneur du Real Madrid risque de s’impatienter à longue…