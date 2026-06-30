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Caio Henrique quitte Monaco pour l’Ajax Amsterdam

Par Samuel Zemour
1 min.
Caio Henrique @Maxppp

L’AS Monaco a officialisé le départ de Caio Henrique vers l’Ajax Amsterdam. Arrivé sur le Rocher à l’été 2020 en provenance de l’Atlético de Madrid, le latéral gauche brésilien de 28 ans aura passé six saisons et 211 matches disputés sous le maillot monégasque et «aura marqué son passage à l’AS Monaco par sa régularité, son élégance balle au pied et par sa qualité de passe, devenue l’une de ses principales signatures sous le maillot à la Diagonale», assure le club du Rocher.

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Le joueur de 28 ans a signé un contrat avec le club d’Amsterdam jusqu’au 30 juin 2030. Selon nos informations, un accord total a été trouvé entre l’Ajax et Monaco pour une opération bouclée lundi soir. Le transfert va rapporter 11 M€ + 3 M€ de bonus à l’ASM, qui conserve également 25 % sur une future revente. Avec le départ attendu de Kassoum Ouattara, c’est désormais Nazinho qui devrait occuper le flanc gauche de la défense monégasque cette saison.

Pub. le - MAJ le
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