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Ligue 1

Le Mans : le premier but en pro splendide d’Adil Bourabaa

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
bourabaa @Maxppp

Ce samedi soir, Le Mans se déplace sur la pelouse de Nice. Après un début de saison intéressant, le promu manceau est encore à la recherche de son premier succès de la saison. En Côte d’Azur, la lumière est venue d’Adil Bourabaa, auteur d’une soirée mémorable avec son tout premier but chez les professionnels.

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Dans les premières minutes du match, le jeune talent algérien a débloqué la situation en ouvrant le score pour Le Mans, concrétisant ainsi son excellent début de saison. Déjà crédité d’un but et d’une passe décisive sur ses premiers matches, le rookie confirme son ascension fulgurante et s’impose déjà comme un élément clé de l’effectif sarthois.

Pub. le - MAJ le
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