Nemanja Radonjic veut déjà quitter Benfica

Prêté avec option d'achat (8 M€) par l'OM jusqu'à la fin de la saison, Nemanja Radonjic pourrait quitter Benfica dès le mois de janvier, mettant ainsi fin prématurément à son contrat. Ni l'ailier serbe de 25 ans, ni Benfica et encore moins l'entraîneur fraîchement nommé Nélson Veríssimo n'ont encore pris de décision, mais A Bola révèle que le joueur n'en peut plus de jouer les seconds couteaux et que sa volonté de quitter le club n'est plus un secret pour personne.

Nommé il y a moins de dix jours en lieu et place de Jorge Jesus sur le banc du club lisboète, Nélson Veríssimo n'a pas encore pu observer Radonjic, blessé en décembre puis touché par le Covid-19. Mais le journal lusitanien précise que Benfica n'est pas fermé à un départ. Pour cela, faut-il encore trouver un club désireux d'accueillir le joueur. Propriété de l'Olympique de Marseille, qui n'a manifesté aucun intérêt pour le récupérer cet hiver et n'en a pas l'obligation, Radonjic, qui n'a disputé que sept matchs avec les Aigles, dont trois comme titulaire (un but), va donc devoir trouver preneur s'il souhaite s'en aller.