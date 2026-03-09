Bayern : la grosse crainte de Kompany avant l’Atalanta

À la veille du huitième de finale de la Ligue des Champions entre l’Atalanta et le Bayern Munich, Vincent Kompany s’est montré très respectueux de l’adversaire. L’entraîneur bavarois a notamment insisté sur les qualités collectives et l’intensité de l’équipe italienne : « nous affrontons une équipe physiquement très forte. Notre jeu présente des similitudes avec celui de Dortmund : une défense à trois, la possession du ballon et la recherche de solutions en profondeur. Mais le pressing de l’Atalanta est impressionnant depuis plusieurs années. C’est un élément clé de leur succès. Ils ont l’expérience européenne et ont notamment remporté une victoire convaincante face à une solide équipe de Leverkusen. Ce n’est pas un adversaire facile. Il ne faut surtout pas les sous-estimer. Tous les experts savent que ce match peut être intéressant, mais nous avons nos atouts et nous sommes conscients d’affronter une équipe italienne. »

La suite après cette publicité

Dans la suite de la conférence de presse, il a également évoqué l’enjeu des phases finales et la dynamique de son équipe avant ce rendez-vous européen : « je n’ai jamais perçu cela comme de la pression. J’adore ces périodes où l’on a une chance, et il faut d’abord la mériter. Nous jouons le match retour à domicile et nous voulons aller plus loin. Nous avons clairement affirmé les objectifs du Bayern dans cette compétition. Nous sommes actuellement dans une période, dans ce tunnel, où tout est parfait. Aucune peur. Il suffit de saisir notre chance. » Le technicien belge a aussi souligné la progression du club de Bergame et la qualité actuelle du football italien : « je sais que c’est un sujet brûlant en Italie en ce moment, car l’Atalanta est la seule équipe italienne encore en lice en Ligue des Champions, et que l’on parle beaucoup du niveau du football italien. J’ai vu l’Inter la saison dernière et l’Atalanta cette saison. J’ai constaté un grand nombre de talents bien encadrés. Dortmund a eu du mal contre eux, tout comme Francfort et Leverkusen il n’y a pas si longtemps. C’est un adversaire particulier et un match intéressant pour nous, les entraîneurs, et pour notre équipe. L’Atalanta s’est construite progressivement. Maintenant, ils croient pouvoir réaliser quelque chose d’exceptionnel. »