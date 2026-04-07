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Ligue des Champions

PSG : Luis Enrique est cash sur Hugo Ekitike

Par Kevin Massampu
1 min.
PSG Liverpool
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Deux ans après son départ du PSG (en prêt à Francfort avant d’être transféré définitivement), Hugo Ekitike va retrouver le Parc des Princes et le club de la Capitale à l’occasion du 1/4 de finale de Ligue des Champions entre le club parisien et Liverpool. En conférence de presse de veille de match, Luis Enrique a été interrogé sur l’évolution de l’ex-Rémois, placardisé à Paris et désormais épanoui en Angleterre. Le technicien espagnol a préféré rester évasif sur le cas de l’ancien Parisien.

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« Je ne parle pas des joueurs qui ne sont pas au PSG. Je me rappelle comment il a été ici. Il a très bien fait en Allemagne et à Liverpool. Il a progressé. C’est un joueur international. Il était très jeune ici. Il a progressé beaucoup. Mon avis ne compte pas. Je n’ai pas envie de parler des joueurs de Liverpool », a-t-il confié en conférence de presse.

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