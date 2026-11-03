Lamine Yamal veut chiper un record à Kylian Mbappé

Lamine Yamal est en passe de s’emparer d’un nouveau record en Ligue des Champions. Avec 13 buts inscrits dans la compétition avant ses 20 ans, l’ailier du FC Barcelone est actuellement à égalité avec Kylian Mbappé au sommet du classement historique des meilleurs buteurs de moins de 20 ans. Selon Marca, l’Espagnol pourrait dépasser son rival dès ce soir face à Aston Villa et prendre seul la tête de cette hiérarchie. Il lui reste également toute la saison pour creuser l’écart, puisqu’il ne fêtera ses 20 ans que le 17 juillet.

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Cette course entre les deux jeunes stars intervient après leur duel pour le Ballon d’Or, finalement remporté par Harry Kane. Derrière eux, Erling Haaland totalise 10 réalisations, tandis que Jude Bellingham, Patrick Kluivert, Karim Benzema et Raúl en comptent six chacun avant leurs 20 ans. Yamal aborde ce rendez-vous européen en pleine confiance après avoir contribué à trois buts lors du succès du Barça contre Alavés (6-1), avec un doublé et une passe décisive. Il affiche déjà 12 buts et 11 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison.