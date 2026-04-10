Football et gaz hilarant, le cocktail invisible qui empoisonne le ballon rond

«On passe vite du rire aux drames». Voici le message percutant envoyé par le ministère de l’Intérieur mardi dernier à l’occasion du lancement sur les réseaux sociaux d’une campagne contre l’usage du protoxyde d’azote, appelé plus communément gaz hilarant. Sous l’impulsion de Marie-Pierre Vedrenne, ministre déléguée chargée de la Citoyenneté, l’État français prend très au sérieux ce phénomène qui touche de plus en plus de personnes, notamment chez les jeunes. «J’ai fait le choix de lancer une campagne choc sur les dangers et les conséquences du protoxyde d’azote parce que j’ai pu mesurer à quel point cela représentait un fléau. On a banalisé cet objet (le ballon de gaz hilarant, ndlr) parce que c’est censé être drôle et qu’on ne mesurait pas nécessairement toutes les conséquences que cela allait engendrer sur ceux qui en consomment. L’objectif était de nommer et de montrer. On a voulu faire ce spot qu’on a diffusé sur les réseaux sociaux et qu’on va diffuser à la télé (à partir du 14 avril, ndlr) pour à la fois toucher et protéger les jeunes, mais aussi montrer la réalité des risques. On a aussi souhaité sensibiliser les parents car j’ai pu constater que c’est un produit qui est peu cher, facile d’accès et autour duquel tout un marketing s’est formé», nous explique la femme politique très engagée dans ce combat.

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«Quand vous le consommez et que vous rentrez chez vous un peu plus tard, il n’y a pas d’odeur. On ne mesure pas toujours les effets. Vous pouvez l’avoir consommé et ça peut provoquer tout de suite quelque chose. Mais après, vous rentrez chez vous, personne ne mesure que vous en avez consommé nécessairement. On a voulu démontrer que derrière ces gaz hilarants, il y a un concentré d’enjeux et d’effets négatifs. Il y a un enjeu de santé publique, un enjeu de sécurité parce qu’il y a des gens qui ont consommé et qui ont pris la route derrière. Donc ils ont pu se tuer ou tuer d’autres personnes. Il y a aussi un enjeu environnemental parce que ces bonbonnes se retrouvent et jalonnent nos trottoirs, nos parcs et nos parkings. Derrière, quand on les emmène dans des centres de déchets, ça peut exploser (…) Il était important de mettre en exergue ce fléau-là pour qu’il y ait une prise de conscience générale et qu’on puisse démontrer la réalité des conséquences. Cela peut engendrer des troubles cognitifs, des paralysies. C’est l’incapacité à marcher. C’est la mort. C’est complètement addictif comme produit.»

Le fléau de l’addiction au protoxyde d’azote

Ces dernières années, la consommation de protoxyde d’azote en France n’a fait qu’augmenter. Entre 2022 et 2023, les signalements d’intoxications liés à l’usage de gaz hilarant ont été multipliés par trois. Le ministère de l’Intérieur précise que 50% des signalements font état d’une consommation quotidienne de protoxyde d’azote. De plus, 10% des signalements concernent des mineurs et 80% des signalements font état de troubles neurologiques après l’inhalation de cette drogue. Marie-Pierre Vedrenne nous a aussi précisé que le nombre d’affaires où il y a la mention protoxyde d’azote est passée de 750 en 2023 à 1400 en 2025. Des chiffres qui illustrent la montée en flèche de la consommation de ce produit que connaît très bien Farman Bhatti. Kinésithérapeute du sport basé à Paris, il travaille avec plusieurs footballeurs professionnels, dont certains évoluent en Ligue 1. «Le protoxyde d’azote, aussi appelé gaz hilarant, est utilisé en anesthésie et en pédiatrie pour ses propriétés antalgiques (antidouleur) et anxiolytiques (lutte contre l’anxiété). Utilisé aussi à des fins récréatives, il entraîne dans les faits une euphorie et une désinhibition», nous précise-t-il.

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Malgré cela, certains footballeurs, dont le corps est pourtant l’outil de travail, n’hésitent pas à inhaler ces substances nocives pour la santé. C’est le cas d’Yves Bissouma. En décembre dernier, le joueur de Tottenham a été pris en flagrant délit de consommation de protoxyde d’azote. Son entraîneur de l’époque, Thomas Frank, n’avait pas souhaité commenter cette affaire qui avait très sérieusement embarrassé les Spurs. D’autant qu’il n’en était pas à son premier coup d’essai. En 2024, il avait été déjà épinglé après avoir inhalé du gaz hilarant. Il avait d’ailleurs partagé une vidéo sur Snapchat. Quelques jours après, il avait présenté ses excuses pour son dérapage. « Je tiens à m’excuser pour ces vidéos. C’est un manque flagrant de jugement. Je comprends la gravité de la situation et les risques sur la santé encourus, et je prends également très au sérieux ma responsabilité en tant que footballeur et modèle.» Cela ne l’a pas empêché de récidiver en décembre dernier. Comme lui, d’autres footballeurs ont été surpris en pleine consommation en Angleterre, où ce fléau sévit depuis un petit moment. En 2013, Kyle Walker avait été aperçu en pleine consommation dans une boîte de nuit à Sheffield. Le joueur, à l’époque à Tottenham, avait réagi publiquement.

Des joueurs de Premier League aperçus en pleine consommation

«Je suis maintenant au courant des risques liés à cette pratique, et je le concède, mes actions n’étaient pas vraiment réfléchies. Je n’invite personne à reproduire mes faits et gestes.» En 2018, The Sun avait dévoilé des clichés où on pouvait voir en soirée plusieurs joueurs d’Arsenal, dont Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette, Mattéo Guendouzi et Mesut Özil. Certains d’entre eux étaient en train d’inhaler un gaz hilarant par le biais de ballons. Interrogée par le tabloïd britannique, qui s’était procuré des photos de cette soirée arrosée, une personne présente sur place avait raconté ces scènes choquantes. «Des boîtes de cartouches de "hippy crack" ont été apportées et les joueurs gonflaient des ballons et inhalaient le contenu. Ils étaient complètement défoncés, certains ont même semblé s’évanouir. C’était devenu vraiment chaotique. À un moment donné, Özil semblait absent. Il a pris une grande inspiration sur un ballon, puis a semblé perdre connaissance et glisser sur son siège. C’était incroyable de voir de soi-disant athlètes et modèles prendre des risques avec une substance dangereuse. Si leurs supporters et leur entraîneur avaient pu voir ce qui se passait, ils auraient été horrifiés.»

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Les Gunners avaient annoncé vouloir régler cette histoire peu glorieuse en interne. Plus récemment en 2025, du côté de Manchester United, Brandon Williams, qui était en prêt à Ipswich Town, a avoué avoir provoqué un accident de la route en ayant conduit sans permis et sous l’emprise d’un ballon au protoxyde d’azote. Son cas sera réglé lors d’un procès. En France, peu d’exemples du genre ont filtré dans la presse, hormis le cas Jean-Kévin Augustin. L’ancien joueur de Nantes aurait été un consommateur. Cela aurait d’ailleurs eu des répercussions sur sa santé et aurait été à l’origine de son Covid long. L’entourage du joueur avait démenti. «Est-ce que c’est quelque chose qui a renforcé ou aidé la maladie à se propager, rallongé la durée de son absence, rendu compliquée sa rééducation ? Absolument pas. Ça n’a strictement rien à voir avec le diagnostic final lié au Covid long.» Quoi qu’il en soit, ce mal sévit toujours dans l’Hexagone, comme nous l’ont avoué certains proches de joueurs du championnat de France, dont un qui nous a relaté qu’un joueur avait eu du mal à marcher un certain temps après en avoir consommé.

La Ligue 1 est aussi touchée

Farman Bhatti doit, lui aussi, gérer certains joueurs professionnels qui en prennent. «Je vois malheureusement au cabinet de plus en plus de joueurs de haut niveau (Ligue 1, Serie A…) le consommer comme une aide à la détente ou pour relâcher la pression, le voyant même parfois comme un dopant. Pourtant les effets sur le corps sont très clairs : troubles neurologiques (tremblements, fourmillements), du rythme cardiaque et hypoxémie (baisse du taux d’oxygène dans le sang) ainsi que des hallucinations visuelles avec un risque élevé de dépendance. De facto moins de coordination, moins de précision, mauvaise récupération et plus de fatigue. Sur le terrain, ça se traduit tout de suite par une baisse de la performance et une augmentation des blessures (raison principale qui les amène en consultation). À long terme, j’ai pu même constater des troubles moteurs irréversibles. C’est évidemment incompatible avec les exigences du haut niveau ! On ne peut pas être performant avec un système nerveux perturbé et une fatigue chronique.»

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Le kinésithérapeute poursuit : «sans compter l’impact sur la vie sociale et personnelle (perte de mémoire, sauts d’humeur, etc…) Il était donc primordial d’inclure cette dimension dans la prise en charge de ces joueurs, sans les juger, mais en comprenant l’aspect comportemental de sa consommation. En plus de la rééducation habituelle qui soignera les symptômes moteurs, je mets en place, en parallèle un protocole de gestion du stress. En effet, la course à la performance est toujours au cœur du débat. S’ils pensent l’utiliser comme un dopant, je leur fais prendre conscience qu’en réalité, c’est l’inverse : ça fait perdre en qualité physique et en performance.» Malgré les multiples avertissements et les nombreux exemples, certains, surtout chez les plus jeunes, en consomment, tout comme le snus, du tabac en sachet. En 2024, une étude menée en Angleterre avait d’ailleurs indiqué qu’un joueur pro sur 5 consomme régulièrement du snus. Ce qui peut entraîner la contraction de maladies cardio-vasculaires très sérieuses.

Les jeunes générations en consomment

Ces addictions, les proches des joueurs essayent de les en éloigner le plus possible. Dans les pires des cas, ils tentent de les aider à les combattre. C’est le cas d’un agent français, qui a accepté de témoigner anonymement. Certains de ses jeunes joueurs qui évoluent dans l’Hexagone sont tombés dedans et il a tout fait pour les aider à s’en sortir, comme il nous l’a expliqué. «J’ai un joueur qui prenait ce type de substance. Je connais aussi pas mal de joueurs qui en consomment. C’est vraiment un très grand fléau. Le problème, c’est que les clubs ne s’occupent pas des joueurs sur ces sujets. Pour le snus par exemple, beaucoup en prennent avant les matches. Ça ramène des blessures parce que ça tue notamment les gencives. De nombreux joueurs sont maintenant dépendants de cette drogue. C’est très difficile de les aider à arrêter puisque la tentation est grande dans le vestiaire ou avec les autres coéquipiers. La fédération devrait interdire le snus parce qu’il dégrade le corps et surtout le cerveau. J’ai réussi à aider 3 joueurs à arrêter parce que je leur ai montré comment ça a énormément affecté leurs performances sportives et leur motivation pour le football. Concernant les ballons à gaz, c’est vraiment beaucoup plus dangereux et très peu arrivent à arrêter. C’est vraiment une catastrophe dans le monde du football et très peu en parlent. Je pense sincèrement qu’il faut être très dur sur ce sujet parce que leur santé en dépend. J’ai des collègues qui me disent que leurs joueurs n’arrivent pas arrêter les ballons et que ça affecte même leurs relations avec eux. Ça bousille les cerveaux, les personnalités changent. C’est très dangereux. La fédération doit intervenir.»

La ministre déléguée chargée de la Citoyenneté a aussi pu constater auprès des centres de formation que les jeunes générations en font usage. «Ce que j’ai pu constater en échangeant avec des académies qui accueillent de jeunes joueurs, c’est qu’elles voient ce phénomène se développer chez les jeunes. Pas nécessairement chez les professionnels, mais chez les jeunes générations. C’est tellement banalisé. On se dit que ce n’est qu’un gaz et qu’on ne risque rien. Il y a des académies qui ont pu constater que ça touche leurs jeunes. Mon objectif est de sensibiliser tout le monde, non pas de tomber dans la morale. Ce n’est pas le rôle de l’État. On veut protéger. Pour le faire, il faut nommer et montrer (…) J’étais avec des jeunes pour échanger au sujet du spot. L’un d’eux m’a dit qu’il a déjà vu des joueurs mettre en avant l’usage. J’étais aussi avec une victime dans un centre de rééducation mardi matin et elle m’a dit qu’elle a commencé avec des footballeurs dans sa ville au club. Ce n’était pas des joueurs pros.» Que ce soit dans le milieu professionnel ou amateur, la lutte contre l’usage de ce gaz hilarant est nécessaire.

Le gouvernement compte sur la mobilisation du milieu du football

Le gouvernement mouille donc le maillot et souhaite que les instances dirigeantes du football, à savoir la Fédération française de football et la Ligue de Football Professionnel, soient aussi de la partie. Mais pas seulement. Marie-Pierre Vedrenne espère pouvoir compter sur des sportifs, notamment les footballeurs, pour diffuser ce message de prévention. «J’aimerais mobiliser les sportifs car ce sont des images positives, des figures qui ont une parole écoutée et crédible auprès de la jeune génération. Il y a tout autour de soirée où les jeunes peuvent consommer, une sorte d’injonction à consommer. En ayant des sportifs qui se mouillent pour cette campagne, c’est aussi donner des arguments aux jeunes générations contre ces injonctions à expérimenter. Je souhaite les impliquer pour lutter contre ce fléau.» Un phénomène qui est en pleine expansion et qui constitue un délit. Le gouvernement souhaite d’ailleurs un durcissement pénal concernant l’inhalation de gaz hilarant, en dehors du cadre médical, avec la mise en place de peines de prison et d’amendes selon les cas. C’est ce que nous explique la ministre.

«En 2021, il y a eu une loi, puisqu’on mesurait déjà que c’était un enjeu. Celle-ci interdit la vente aux mineurs. Mais on voit que cela n’a pas empêché certains d’exploiter à la fois les failles juridiques et l’explosion du phénomène. Donc le ministère de l’Intérieur a présenté un projet de loi qui s’appelle Ripost (25 mars, lors du conseil des ministres), qui traite les problématiques qui sont des nuisances qui troublent au quotidien l’ordre public. On a mis un titre dédié sur le protoxyde d’azote pour créer trois délits. Il y a un délit d’inhalation quand vous inhalez ce gaz. Il y a un délit pour transport sans motif légitime, pour des raisons qui ne correspondent pas à la réalité. Enfin, il y a un délit après conduite après usage ou consommation de protoxyde d’azote. Donc on a cette volonté de créer ces trois délits-là. On souhaite aussi donner plus de marges de manœuvres et de capacités à nos préfets et à nos maires pour des fermetures administratives par exemple d’établissements qui vendent ces produits. C’était déjà le cas. Il y avait déjà cette obligation de ne pas vendre aux mineurs. Mais là on veut donner la capacité de fermeture administrative durant 6 mois pour les établissements qui contreviennent à ces obligations.» Le gouvernement compte bien gagner ce match, sur tous les terrains.