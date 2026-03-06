Ligue 2 : Montpellier humilie Nancy, Rodez se rapproche du top 5

À 9 journées de la fin du championnat de Ligue 2, des tendances commencent à se dessiner même si l’incertitude reste totale autour de l’identité des clubs qui iront en play-off. Encore plus après la victoire de Rodez face à Grenoble ce soir (1-0). Portés par le 7e but en L2 d’Arconte, les Ruthénois reviennent à seulement un point du Red Star, 5e, et du Mans, 4e. Grenoble est 12e. De son côté, Montpellier a fait subir sa loi à un Nancy dépassé (0-3).

Très critiqué ces derniers mois, le très rigide Pablo Correa a reconduit un système ultra défensif, ce qui n’a pas empêché son équipe de plier à trois reprises. Mbuku, Molebe et Alexandre Mendy ont marqué les 3 buts du MHSC, désormais 9e de L2. A noter que les deux formations ont terminé le match à 10 après les expulsions de Saint-Ruf (62e) et Pereira da Silva (69e). Pau et Bastia se sont neutralisés (2-2), comme Laval et Guingamp (2-2), respectivement 17e et 10e de L2. Enfin, Boulogne a fait un grand pas vers le maintien en s’imposant face à Amiens (4-2) grâce à Fatou et Fatar, auteur d’un doublé. Roussillon avait également marqué contre son camp.