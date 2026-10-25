FC Barcelone - Real Madrid : les compositions probables

C’est le rendez-vous que toute l’Espagne attend. Le FC Barcelone accueille le Real Madrid ce dimanche à 21 heures au Camp Nou pour un Clasico qui pourrait déjà peser lourd dans la course au titre. Les Blaugranas voudront profiter de l’avantage du terrain pour prendre le dessus sur leur rival historique, tandis que les Merengues chercheront à repartir de Catalogne avec un résultat positif pour remonter au classement. Pour cette affiche de la 10e journée de Liga, le Barça devrait s’appuyer sur Joan García dans les buts. Devant lui, Xavi Espart, Pau Cubarsí, Gerard Martín et João Cancelo sont pressentis pour composer la défense. Une arrière-garde qui devra se montrer vigilante face à la puissance offensive madrilène, même en l’absence de Vinicius Jr, suspendu pour cette rencontre.

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Dans l’entrejeu, le FC Barcelone devrait miser sur un trio composé de Rodri, Pedri et Fermín López. La maîtrise technique et la capacité de ces trois joueurs à faire circuler le ballon seront essentielles pour imposer le rythme des Catalans. Devant, Lamine Yamal devrait occuper le côté droit, avec Raphinha sur le flanc gauche et Anthony Gordon en pointe. Le jeune international espagnol sera particulièrement attendu à la veille de la grande cérémonie du Ballon d’Or à Londres où il fait partie des candidats crédibles. Face à une équipe madrilène capable de se projeter rapidement vers l’avant, les hommes de Hansi Flick devront également veiller à ne pas se découvrir et à conserver un équilibre collectif suffisant.

Trois Français attendus dans le onze madrilène

Du côté du Real Madrid, Thibaut Courtois était annoncé titulaire mais une blessure de dernière minute vient modifier les plans madrilènes. Ce sera donc Andriy Lunin qui gardera les cages, avec une défense composée de Federico Valverde, Ibrahima Konaté, Antonio Rüdiger et Marc Cucurella. L’association de Konaté et Rüdiger dans l’axe apporterait de puissance physique et agressivité dans les duels, tandis que Valverde pourrait être utilisé dans son nouveau rôle inhabituel sur le côté droit de la défense. Au milieu de terrain, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni et Jude Bellingham sont annoncés titulaires. Le trio devra notamment répondre à l’intensité du milieu barcelonais et empêcher Pedri de dicter le jeu.

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Sur le front de l’attaque, Arda Güler devrait être aligné aux côtés de Kylian Mbappé et de Diomandé. L’international français sera l’une des principales menaces offensives madrilènes et aura la responsabilité de peser sur la défense catalane dans un match toujours particulier pour les deux clubs. L’absence de Vinicius Jr, suspendu, devrait modifier les habitudes offensives du Real Madrid, qui devra trouver d’autres solutions pour faire la différence dans les derniers mètres. Avec Mbappé en pointe et Güler à la création, les hommes de José Mourinho disposent néanmoins de plusieurs options pour mettre le Barça en difficulté. Le technicien portugais, de retour sur le banc madrilène, retrouvera le Camp Nou pour un Clasico particulièrement attendu.