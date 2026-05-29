LdC : Ronaldinho apporte son soutien au PSG avant la finale

Ce samedi, le PSG a l’opportunité de remporter sa deuxième Ligue des Champions de suite face à Arsenal. Face à des Gunners champions d’Angleterre il y a quelques jours, les Parisiens ont toutes les cartes en main pour s’imposer face aux Londoniens.

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Pour y parvenir, les Parisiens pourront compter sur de nombreux anciens qui vont apporter leur soutien aux hommes de Luis Enrique depuis Budapest. Invité par le club, Ronaldinho en a profité pour glisser un petit message de soutien au PSG sur ses réseaux sociaux : «Allez Paris». Un message sobre mais qui fait largement le travail.