FC Barcelone : Robert Lewandowski dévoile son plan pour la fin de sa carrière

Robert Lewandowski commence à voir sa cote baisser à Barcelone. Arrivé la saison dernière en provenance du Bayern Munich en échange de 50 M€, l’attaquant polonais avait parfaitement répondu aux attentes en inscrivant 33 buts (et 8 passes décisives) en 46 matches, toutes compétitions confondues. Mais cette saison, le bilan est moins fameux.

La suite après cette publicité

En 17 rencontres, le buteur de 35 ans n’a marqué que 8 fois (4 assists). Un rendement moins bon qui inquièterait les dirigeants blaugranas. La donne est facile à comprendre : vu son âge et son contrat évolutif (Lewandowski touche cette saison 26 M€ bruts annuels et 32 M€ la saison prochaine), le Barça serait prêt à se séparer du Polonais l’été prochain pour éviter de payer très cher un joueur vieillissant. Sauf que le principal intéressé ne semble pas vouloir quitter la Catalogne.

À lire

Le FC Barcelone donne des nouvelles de Marc-André ter Stegen

Lewandowski ne se voit pas entraîneur… pour le moment

Dans un entretien accordé au Club des Deportista relayé par Marca, l’attaquant culé s’estime encore bon pour le service. « J’ai toujours ce sentiment et cette passion en moi. Je pense que je peux encore jouer au football pendant trois ou quatre ans, car je me sens très bien physiquement. Je sais que nous sommes Barcelone et que tout le monde s’attend non seulement à ce que nous gagnions, mais aussi à ce que nous marquions beaucoup de buts. Au début de la saison, tout n’était pas parfait et, bien sûr, si nous ne nous créons pas beaucoup d’occasions, il est difficile de marquer des buts. Je me sens très bien, je sais que tout s’est bien passé, non seulement à l’intérieur du club, mais aussi à l’extérieur, car je vois comment les supporters me soutiennent. J’ai le sentiment d’être au bon endroit au bon moment. »

La suite après cette publicité

Prêt à entrer dans le cercle fermé des quarantenaires encore en activité, Lewandowski a également évoqué son après carrière. Et il ne ferme pas la porte à une éventuelle reconversion au métier d’entraîneur. « Il sera difficile de vivre sans être un joueur de football après ma carrière. Mais être entraîneur…, je sais que c’est un travail très difficile. Je ne suis pas sûr d’être prêt, car il faut se concentrer à 100 % sur le football. Je vous le dis maintenant, mais dans cinq ou sept ans, le vestiaire, l’odeur et toute cette atmosphère vont me manquer, et je me dirai, OK, peut-être que je peux essayer. Mais pour l’instant, je ne me vois pas comme un entraîneur. » A suivre.