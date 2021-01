Stade Rennais : le surprenant retour en force de Clément Grenier

C'est peu de dire que la saison de Clément Grenier est des plus étranges. Poussé vers la sortie en début de saison, le milieu de terrain avait des pistes en Espagne et en Turquie notamment. Rien ne s'est concrétisé et c'est carrément des tribunes qu'il a démarré le championnat, et assiste aux six premières rencontres. Alors qu'il semble condamné à un rôle mineur dans l'effectif inexpérimenté du Stade Rennais, qui va pourtant découvrir la Ligue des Champions, la fin du mercato change la donne. Petit à petit, Julien Stéphan avec qui les relations n'ont pas toujours été bonnes, le remet en scelle. Il le titularise à Dijon le 16 octobre et à Séville deux semaines plus tard. Sa forme est encore timide, lui qui n'avait plus joué depuis le 28 janvier, mais les performances des Bretons vont bientôt jouer en sa faveur.

En automne entre le championnat et un piteux parcours en Ligue des Champions (1 point pris sur 18), le club est sur une terrible série de deux victoires en quinze matchs. «Nous jouons le maintien» tonne alors Stéphan. La tension est palpable, les recrues ne donnent pas satisfaction et les blessures s'accumulent. Le 13 décembre, une fois l'élimination en C1 actée, Grenier revient dans les petits papiers de son entraîneur. Ce jour-là où M'Baye Niang est également relancé (et buteur), Rennes gagne à Nice et Grenier ne sort plus de l'équipe. Il enchaîne même six titularisations sur les sept rencontres disputées en championnat pour cinq victoires et deux nuls. En plus d'une passe décisive, il marque à trois reprises, ouvrant le score contre l'OL, inscrivant l'unique but du match face à Metz et le penalty de la victoire à Brest le week-end dernier. C'est déjà son plus haut total depuis son arrivée au club en 2018.

De placardisé à titulaire régulier

Largué dans la course au podium, le Stade Rennais a fait son retour dans le haut du tableau. Quatre points le séparent désormais de l'OL, actuel 3e de Ligue 1. «La réussite nous a fui à un moment de la saison, avec tous ces poteaux contre nous. Là ça nous a été favorable, les planètes étaient alignées» racontait Stéphan à Francis-Le Blé. Dans ce 4-1-4-1 où Bourigeaud bénéficie de beaucoup de liberté, Grenier s'adapte. Généreux dans l'effort et le pressing, il se découvre aussi une belle relation technique avec Martin Terrier. «Je n'avais pas beaucoup de temps de jeu, ça a été compliqué depuis un an. Je savais qu'avec le travail, ça allait revenir. Cela me fait du bien sur le plan personnel, c'est satisfaisant. Je suis très heureux comme l'ensemble de l'équipe et du club» commentait l'international français (5 sélections) après le succès à Metz, avant de poursuivre.

«Le mercato ? Je n'ai pas encore réfléchi. Je n'étais pas satisfait ces derniers mois. Je n’en sais pas ce qu'il se passera en janvier. Mais j'aime ce club et je donnerai le maximum, notamment pour nos supporters qui ne sont pas là depuis longtemps. Sincèrement, je ne sais pas ce qu'il se passera. Je veux continuer de jouer et qu'on croit en moi.» Revenu en odeur de sainteté à Rennes, Grenier se trouve tout de même dans une situation délicate. En fin de contrat dans six mois, il devrait aller au bout de l'aventure sauf retournement de situation de dernière minute. Récemment, West Bromwich s'est penché sur lui. Cela tombe bien, l'ancien Lyonnais aimerait redécouvrir le football à l'étranger, lui qui a passé six mois à la Roma en 2017. Si on achemine plutôt vers la fin de l'aventure en Bretagne en juin, le joueur de 30 ans a aussi promis d'emmener les Rouge et Noir le plus loin possible. «J’aime ce club et tant qu’on me donnera la possibilité de jouer pour ce club, je donnerai le maximum car il y a énormément de gens qui le méritent.»