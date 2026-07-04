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Coupe du Monde

Equipe de France : le coup de poing non sanctionné d’un joueur paraguayen à Mbappé

Par Valentin Feuillette
1 min.
Kylian Mbappé @Maxppp
Paraguay 0-0 France
winamax
1 15.0 N 2.55 2 1.54 bonus 100€

Le ton est monté entre le Paraguay et la France à l’approche de la pause. Après plusieurs interventions rugueuses de l’Albirroja, Kylian Mbappé a été touché au visage par un coup de Galarza, un geste qui a immédiatement provoqué un début d’échauffourée entre les deux équipes.

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L’arbitre est rapidement intervenu pour calmer les esprits, sans toutefois sanctionner le Paraguayen. Quelques instants plus tard, Mbappé s’est tout de même relevé pour poursuivre la rencontre, dans un contexte de plus en plus tendu sur la pelouse.

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