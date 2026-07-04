Equipe de France : le coup de poing non sanctionné d’un joueur paraguayen à Mbappé

Le ton est monté entre le Paraguay et la France à l’approche de la pause. Après plusieurs interventions rugueuses de l’Albirroja, Kylian Mbappé a été touché au visage par un coup de Galarza, un geste qui a immédiatement provoqué un début d’échauffourée entre les deux équipes.

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Mbappé reste au sol après un geste très limite en contre… Ce contact méritait-il un carton ? 🔥

France 0-0 Paraguay.



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L’arbitre est rapidement intervenu pour calmer les esprits, sans toutefois sanctionner le Paraguayen. Quelques instants plus tard, Mbappé s’est tout de même relevé pour poursuivre la rencontre, dans un contexte de plus en plus tendu sur la pelouse.