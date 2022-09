Le Real Madrid vole au secours de Vinicius Junior

C'est une affaire qui prend décidément une grande ampleur. Dernièrement, le joueur du Real Madrid Vinicius Jr. (22 ans) s’est vu reprocher un comportement trop provocateur vis-à-vis de ses adversaires en raison de sa célébration. En Espagne, cette affaire a provoqué un tollé sur les réseaux sociaux, jusqu'au Brésil, en raison des propos de l'agent de joueurs Pedro Bravo, sur le plateau du Chiringuito de Jugones.

Après des jours de polémique, le Real Madrid a tenu à publier un communiqué pour défendre son attaquant de 22 ans. «Le Real Madrid rejette toutes sortes d'expressions et de comportements racistes et xénophobes dans le domaine du football, du sport et de la vie en général, comme les commentaires regrettables et malheureux tenus ces dernières heures contre Vinicius Junior. Le Real Madrid veut montrer tout son amour et son soutien à Vinicius Junior, un joueur qui comprend le football comme un style de vie basée sur la joie, le respect et l'esprit sportif», assure le club, qui a chargé ses services juridiques d'engager des poursuites judiciaires contre toute personne utilisant des propos racistes envers ses joueurs.