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Officiel Liga

Barça : Alvaro Cortés quitte le club

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Alvaro Cortés @Maxppp

Auteur d’une belle pré-saison avec le FC Barcelone, Alvaro Cortés ne restera pas en Catalogne. Le capitaine du Barça B, plutôt bon sous les ordres d’Hansi Flick cet été, quitte ainsi le Camp Nou pour rejoindre le Royal Antwerp.

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Le montant de l’opération n’a pas été dévoilé par le FC Barcelone, mais les Blaugranas conservent un pourcentage des droits du joueur. Ce sera la première expérience pro du défenseur central de 21 ans.

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