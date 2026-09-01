Liga
Barça : Alvaro Cortés quitte le club
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@Maxppp
Auteur d’une belle pré-saison avec le FC Barcelone, Alvaro Cortés ne restera pas en Catalogne. Le capitaine du Barça B, plutôt bon sous les ordres d’Hansi Flick cet été, quitte ainsi le Camp Nou pour rejoindre le Royal Antwerp.
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𝗔𝗰𝗼𝗿𝗱 𝗮𝗺𝗯 𝗹’𝗔𝗻𝘃𝗲𝗿𝘀 𝗽𝗲𝗿 𝗮𝗹 𝘁𝗿𝗮𝘀𝗽𝗮̀𝘀 𝗱’𝗔́𝗹𝘃𝗮𝗿𝗼 𝗖𝗼𝗿𝘁𝗲́𝘀— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) September 1, 2026
El Royal Antwerp Football Club i el FC Barcelona han arribat a un acord per al traspàs d’Álvaro Cortés al conjunt belga. El FC Barcelona es guarda un percentatge d'una futura venda.
El… pic.twitter.com/frlLBD1TxI
Le montant de l’opération n’a pas été dévoilé par le FC Barcelone, mais les Blaugranas conservent un pourcentage des droits du joueur. Ce sera la première expérience pro du défenseur central de 21 ans.
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