EdF : Dayot Upamecano se prépare à retrouver Lionel Messi

Avant d’affronter le Paris Saint-Germain avec le Bayern Munich ce mardi à 21h, Dayot Upamecano est revenu sur les qualités de Lionel Messi lors d’une interview accordée à L’Equipe. Un adversaire que le Munichois a déjà affronté lors de la finale de la Coupe du Monde avec les Bleus. Le défenseur de 24 ans commence donc à bien connaître le génie argentin et il sait qu’il aura fort à faire face à un adversaire de cette qualité.

«Si tu n’as pas les yeux sur lui, tu vas avoir mal. Je pense que c’est le joueur le plus intelligent du football. Il va se mettre derrière toi et il va tout le temps regarder comment tu te positionnes. Il regarde comment tu réagis, il t’étudie. Il essaie de se faire oublier donc tu dois toujours avoir le regard sur lui. En plus, comme il est petit, tu peux un peu le perdre de vue. Et quand tu t’en rends compte, il est déjà en train de faire sa passe» a notamment confié Dayot Upamecano.

