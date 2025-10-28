Le PSG annonce des résultats financiers records !

Le Paris Saint-Germain a retrouvé le sourire. Depuis deux ans, le club de la capitale arrive enfin à cumuler les succès sportifs et financiers. Pendant longtemps, les Rouge et Bleu brillaient davantage grâce à leur équipe marketing, pendant que les stars de l’équipe première multipliaient les échecs, notamment en Ligue des Champions. Pour une fois, tous les voyants sont au vert. Après avoir signé une saison 2024-2025 historique marquée par les sacres en Ligue 1, en Ligue des Champions, au Trophée des Champions et en Coupe de France (sans oublier une finale en Coupe du Monde des Clubs perdue face à Chelsea), les Rouge et Bleu viennent d’annoncer leurs résultats financiers.

La suite après cette publicité

«Le Paris Saint-Germain clôt l’exercice 2024-2025 sur un chiffre d’affaires record de 837 millions d’euros. Cette performance illustre la maturité du projet initié depuis l’arrivée de son actionnaire principal QSI et confirme la solidité du modèle économique du Club parmi les plus performants au niveau mondial», peut-on lire sur le communiqué publié sur le site officiel du PSG. Une annonce exceptionnelle (le CA a été multiplié par 9 depuis l’arrivée de QSI en 2011, ndlr) due en grande partie à cette saison 2024-2025 qui restera longtemps dans les mémoires parisiennes.

La suite après cette publicité

Des chiffres records

« Pour la saison 2024-2025, le Paris Saint-Germain a ainsi porté ses revenus commerciaux à 367M€ et ses revenus match day à 175M€ », indique le PSG qui ajoute, pour ses revenus liés aux matches au Parc des Princes, que : « les revenus « match day », en hausse constante, ont été multipliés par 7 depuis 2011, pour atteindre 175M€ cette saison, un quatrième record consécutif pour le Club ». Et ce n’est pas tout. L’autre succès non négligeable du PSG, c’est d’avoir tourné la page des stars surpayées mettant les finances du club dans le rouge.

« La masse salariale du Club, autrefois supérieure à 111% de son chiffre d’affaires, est désormais inférieure à 65%, traduisant une stratégie financière durable et responsable, et un signal positif vis-à-vis des organes de contrôle français et européens », précise le PSG. Enfin, le service marketing a, une fois encore, fait un tabac. « Les ventes de produits dérivés et de collections exclusives ont atteint des niveaux historiques : les ventes sur la boutique en ligne ont progressé de +210% depuis le début de la saison, et celles des boutiques physiques de +90%. Le lancement du maillot Home 2025/26 a enregistré une hausse de près de +40 % par rapport au précédent record. » Le PSG peut avoir le sourire, même si le club de la capitale doit gérer, comme ses collègues de L1, la forte baisse des droits TV du championnat.