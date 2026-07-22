Premier League
Phil Foden prolonge à Manchester City
1 min.
@Maxppp
Manchester City avance sur le chantier des prolongations de contrat. Si les Mancuniens ne désespèrent pas de blinder Rodri, ils ont déjà bouclé le cas Phil Foden. En fin de contrat en 2027, l’Anglais de 26 ans a signé un nouveau bail de 4 ans.
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Nous sommes ravis d'annoncer la prolongation du contrat de Phil Foden jusqu'en 2030 🩵 pic.twitter.com/aXP0LcStma— Manchester City (@ManCityFra) July 22, 2026
Il va donc rester chez les Skyblues au moins jusqu’en 2030, avec une option d’un an pour prolonger. Une bonne nouvelle pour City et Enzo Maresca. Le joueur, qui a gagné six titres de Premier League, la Ligue des champions, trois FA Cups et cinq Carabao Cups, poursuit l’aventure.
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