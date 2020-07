OM : André Villas-Boas calme le jeu pour Leonardo Balerdi

L'OM cherche une deuxième recrue estivale après l'arrivée de Pape Gueye, buteur ce dimanche après-midi lors de la rencontre amicale de l'OM face aux Autrichiens du FC Pinzgau (5-1). Ce n'est pas un secret, les Olympiens souhaitent s'attacher les services du défenseur central argentin du Borussia Dortmund Leonardo Balerdi. Mais si un prêt avec option d'achat (15 M€) semble probable, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille a tenu à calmer le jeu devant la presse, à l'issue de la rencontre.

Interrogé par les journalistes présents à Kufstein sur l'évolution du dossier du défenseur de 21 ans, André Villas-Boas a expliqué que l'affaire était encore loin d'être finalisée. «Je n'ai pas de nouvelles, il reste un joueur de Dortmund. On négocie toujours, mais ce n'est pas encore fait. On sait que d'autres clubs s'intéressent à lui, j'espère qu'on ne va pas perdre cette opportunité. On reste en attente», a confié le Portugais après la large victoire des siens, dans des propos rapportés par La Provence.