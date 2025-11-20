Toulouse : la justice française veut s’occuper du cas Aron Dönnum !

Aron Dönnum ne connait pas encore sa sanction sportive, qui sera décidé par la commission de discipline de la LFP (saisie via le comité d’éthique de la FFF), mais il est désormais également l’objet d’une enquête préliminaire pour injure publique en raison de la race, ouverte par le parquet de Toulouse, comme le révèle L’Equipe ce jeudi. Rappelez-vous, le 2 novembre dernier lors du match entre Toulouse et Le Havre, le joueur norvégien a été vu en train de faire un geste (en mimant "tu pues" avec ses mains) jugé à caractère raciste à l’encontre de son adversaire Simon Ebonog.

Le geste de Dönnum avait déclenché la fureur des Havrais, mais avait été défendu par le Téfécé, qui contestait les accusations de racisme. La commission de discipline tranchera sur son cas le 26 novembre prochain.