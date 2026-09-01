Dernier assaut de Crystal Palace sur Quinten Timber !

Hier, nous vous relations que côté l’OM, on considérait qu’il n’y aurait plus de départ lors du dernier jour du mercato estival. Un soulagement pour les supporters olympiens, principalement au sujet d’Igor Paixão, l’ailier brésilien. Mais un autre élément se voit attaqué dans les dernières heures de ce marché.

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Selon les informations du Daily Telegraph, Crystal Palace, déjà embarqué dans un sacré dossier Malick Fofana, va tenter une ultime approche pour le milieu néerlandais de 25 ans, qui ne dirait pas non à un départ en Premier League.

Timber est OK pour Crystal Palace

Sorti par Bruno Genesio à la pause du match contre Monaco, alors qu’il évoluait dans un rôle d’ailier droit, Timber est valorisé à une vingtaine de millions d’euros. Il avait précédemment déjà donné son accord pour rejoindre le club londonien, et pourrait donc être le dernier départ surprise de ce mercato estival très particulier pour l’OM.

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Mason Greenwood, Facundo Medina, Geronimo Rulli, Leonardo Balerdi, Hamed Traoré, Pierre-Emerick Aubameyang ont déjà quitté le club phocéen. Ce que ne fera pas Pierre-Emile Höjbjerg, gros salaire dont aurait aimé se débarraser l’état-major phocéen, ou Igor Paixão, retenu coûte que coûte par le secteur sportif. Il reste quelques heures seulement pour Crystal Palace, le mercato fermant ses portes à 0h en Angleterre.