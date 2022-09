Bruno Genesio est dépité par le mercato

Six nouvelles têtes. Steve Mandanda, Joe Rodon, Arthur Theate, Christopher Wooh, Arnaud Kalimuendo et Amine Gouiri ont rejoint Rennes cet été. Le club breton a dépensé 76 millions d'euros sur cette fenêtre des transferts, alors que 70 millions d'euros sont entrés dans les caisses, grâce à Nayef Aguerd, Mathys Tel et Gaëtan Laborde. Un mercato terminé, ce qui donne un Bruno Génésio soulagé. Présent en conférence de presse à deux jours d'un déplacement à Troyes, le coach de 56 ans a offert son point de vue sur le marché des transferts. Il vaut le détour.

«Très content que ce soit terminé. C’est du grand n’importe quoi. Et puis, bizarrement ce matin j’ai retrouvé un groupe beaucoup plus joyeux, libérés dans les têtes, nous aussi. C’est du grand n’importe quoi, surtout les dernières journées, le folklore complet. Je ne sais pas où on va mais c’est assez pittoresque ce qu’on peut vivre. Les gens qui s’occupent du recrutement ont beaucoup de mérite et de courage pour supporter tout ça. Vous ne savez pas tout et heureusement, mais franchement, encore une fois, Olivier (Cloarec) et Flo (Maurice), bravo à vous, ils sont très résiliants et courageux. Plus que moi», a lâché Bruno Genesio.