OM : énorme coup de théâtre autour de la blessure d’Emerson !

C’est une nouvelle pour le moins inattendue du côté de l’Olympique de Marseille. Alors que les dernières informations concernant l’état physique d’Emerson Palmieri ne laissaient pas présager une telle évolution, le latéral gauche a annoncé avoir subi une intervention chirurgicale. Une annonce surprenante, d’autant plus qu’aucune communication officielle de l’OM n’avait fait état d’une opération à venir. Le défenseur italien avait pourtant quitté prématurément ses partenaires lors de la victoire face à Toulouse (2-0), le 1er novembre dernier, après avoir ressenti une douleur au genou. À l’époque, les premiers retours se voulaient plutôt rassurants et une blessure sérieuse semblait écartée.

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C’est finalement le principal intéressé qui a levé le voile sur sa situation, en prenant la parole sur ses réseaux sociaux. «Un petit contretemps… La chirurgie s’est bien passée, et maintenant il est temps de se concentrer sur la récupération», a-t-il écrit, avant de donner quelques indications sur son indisponibilité. «Quelques semaines loin du terrain, mais je reviendrai plus fort que jamais ! Merci à tous pour votre soutien. À bientôt ! Allez l’OM !!», a ajouté le joueur de 32 ans. Un message qui confirme donc son passage sur la table d’opération, sans toutefois apporter de précisions sur la nature exacte de l’intervention.

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L’OM n’a pas communiqué…

Cette annonce constitue un véritable changement de scénario dans le dossier médical du défenseur marseillais. Après sa sortie face à Toulouse, les premières informations évoquaient une simple gêne au genou et une évolution encourageante de ses sensations. Bruno Genesio avait néanmoins préféré ne prendre aucun risque avec son joueur, qui avait déjà connu des problèmes sur cette zone par le passé. Son absence avait ensuite été confirmée pour le déplacement à Leverkusen en Ligue Europa, sans qu’une intervention chirurgicale ne soit publiquement évoquée.

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Pour l’OM, cette opération représente un nouveau contretemps dans la gestion de son effectif. Titulaire au poste de latéral gauche, Emerson va devoir observer plusieurs semaines de repos et de rééducation avant d’espérer retrouver les terrains. Une absence qui devrait offrir davantage de responsabilités à Ulisses Garcia, sa doublure naturelle dans le couloir gauche. Reste désormais à connaître les détails de cette intervention et à savoir si le calendrier de récupération annoncé par le joueur sera respecté. Une chose est certaine, cette annonce, faite directement par Emerson et sans communication préalable du club, a de quoi surprendre les supporters marseillais.