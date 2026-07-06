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Renato Marin quitte le PSG

Par Kevin Massampu
1 min.
Renato Marin à l'échauffement avec le PSG @Maxppp

Après le départ de Gonçalo Ramos vers l’AC Milan, un nouveau joueur quitte le PSG. Arrivé l’été dernier libre en provenance de l’AS Roma, Renato Marin a occupé le rôle de troisième gardien durant l’intégralité de la saison sous Luis Enrique, ne jouant que trois rencontres. En quête de temps et alors que le club parisien a bouclé l’arrivée d’Alessandro Longoni, le natif de São Paulo vient d’être prêté par Paris au CD Nacional, 14e du dernier championnat portugais, pour une saison.

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Un deuxième départ bouclé donc pour le Paris Saint-Germain, en attendant un troisième dans les prochains jours. En effet, le club de la capitale est tout proche de boucler le départ de Kang-in Lee vers l’Atlético de Madrid. Paris devrait récupérer 35 M€ dans la transaction.

Pub. le - MAJ le
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