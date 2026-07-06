Renato Marin quitte le PSG

Après le départ de Gonçalo Ramos vers l’AC Milan, un nouveau joueur quitte le PSG. Arrivé l’été dernier libre en provenance de l’AS Roma, Renato Marin a occupé le rôle de troisième gardien durant l’intégralité de la saison sous Luis Enrique, ne jouant que trois rencontres. En quête de temps et alors que le club parisien a bouclé l’arrivée d’Alessandro Longoni, le natif de São Paulo vient d’être prêté par Paris au CD Nacional, 14e du dernier championnat portugais, pour une saison.

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Renato Marin confirmado no CD Nacional.

O guardião de 19 anos é cedido por empréstimo até ao final da temporada, proveniente do Paris SG. pic.twitter.com/NYYHVcAWWl — Diário de Transferências (@DTransferencias) July 6, 2026

Un deuxième départ bouclé donc pour le Paris Saint-Germain, en attendant un troisième dans les prochains jours. En effet, le club de la capitale est tout proche de boucler le départ de Kang-in Lee vers l’Atlético de Madrid. Paris devrait récupérer 35 M€ dans la transaction.