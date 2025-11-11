EdF : Manu Koné estime qu’il est sous-côté

Performant avec l’équipe de France, indiscutable à la Roma : Manu Koné met tout le monde d’accord. Pourtant, Didier Deschamps avait estimé que le joueur de 24 ans était « sous-côté » par rapport aux meilleurs milieux européens. Questionné sur cette déclaration du sélectionneur ce mardi, Manu Koné pense lui aussi que les observateurs le sous-estiment.

La suite après cette publicité

« J’ai vu qu’il avait dit ça. Je suis un peu d’accord. Parce que je ne suis pas forcément le joueur mit sur le devant scène. Je pense que c’est un peu dû à mon départ prématuré vers l’étranger. En France, on ne me connaissait pas vraiment, on a pu remarquer mes qualités dues à mes dernières sélections. Mais petit à petit, je dois peut-être balayer ce petit mot-là. Je pense que c’est à moi de renverser cette tendance-là, a-t-il indiqué avant d’être relancé sur un possible changement de club. Ça peut en faire partie. Après, je me sens très bien à la Roma ce moment, on est premier donc je pense que tout se passe bien, on espère faire une grande saison. Je fais partie d’une très grande équipe et j’espère qu’on finira bien l’année surtout avec la Coupe du monde. Donc c’est parfait », a déclaré le milieu romain.