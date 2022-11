France - Australie : les compositions probables

La suite après cette publicité

Le jour de gloire est arrivé. La sélection championne du monde commence la défense de son titre ce soir, face à l'Australie. Un match qui se jouera au stade Al-Janoub d'Al-Wakrahn, dans la banlieue sud de Doha. Autant dire que les troupes de Didier Deschamps, après une préparation tristement marquée par des forfaits de dernière minute comme ceux de Nkunku et de Benzema, auront à coeur de commencer cette Coupe du Monde 2022 sur le bon pied.

Une rencontre a qui ne sera pas si facile que ça pour l'écurie tricolore, qui connaît bien la nation d'Océanie, qu'elle avait affronté lors du dernier Mondial, également en phase de poules. Antoine Griezmann avait marqué le seul but français de cette victoire 2-1, puisque c'est Behich, avec un but contre son camp, qui avait donné la victoire aux Bleus. Mais ce ne fut pas vraiment une partie de plaisir...

Un onze pratiquement inédit

Pour cette première rencontre dans ce groupe B du Mondial, Didier Deschamps va devoir faire un peu de bricolage. Si Hugo Lloris sera logiquement présent dans les cages, on aura une charnière centrale composée d'Upamecano et de Konaté. Lucas Hernandez et Benjamin Pavard, deux habitués, occuperont les côtés de la défense. Dans l'entrejeu, le sélectionneur national devrait aligner Adrien Rabiot et Aurélien Tchouaméni, avec Antoine Griezmann placé entre le Madrilène et le Turinois et la ligne offensive. Dans cette dernière, on aura Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Olivier Giroud qui devrait récupérer sa place de titulaire en pointe.

En face, Arnold va miser sur Matt Ryan dans les cages. Les premières bases de son 4-3-3 seront bâties par une ligne de quatre composée de Behich, Rowles, Souttar et Karacic. Au milieu, l'expérimenté Aaron Mooy sera accompagné de Riley McGree et de Jackson Irvine. Enfin, Mathew Leckie et Awer Mabil évolueront en soutien de la référence offensive Mitchell Duke.

