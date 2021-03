OM : Jorge Sampaoli s’interroge sur le bon poste de Cuisance

La suite après cette publicité

Depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli sur le banc de l’OM, Michaël Cuisance connaît une véritable renaissance. Buteur à deux reprises sur les deux matchs de l’Argentin en tant que coach, le milieu de terrain français montre enfin tout son potentiel avec l’Olympique de Marseille alors qu’il était en difficulté depuis plusieurs mois. Pourtant, Sampaoli cherche toujours la bonne formule et la bonne position sur le terrain pour le joueur prêté par le Bayern.

«Cuisance ? Un joueur très jeune avec un grand potentiel, c’est pour ça que le Bayern l’a signé, mais on ne sait pas encore quelle est sa meilleure position sur le terrain, il lui manque des choses dans l’entrejeu pour mieux combiner avec ses partenaires, il est bon sous l’attaquant avec une capacité de projection. On apprend à le connaître. On doit développer sa capacité à faire mal à l’adversaire lorsqu’il arrive lancé. On a une idée de son profil mais on cherche encore sa meilleure place sur le terrain. Il est décisif individuellement mais il doit encore l’être collectivement», a-t-il expliqué en conférence de presse aujourd’hui. Michaël Cuisance, le Monsieur plus de la fin de saison olympienne ?