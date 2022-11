Manchester City : l'agent d'Erling Haaland annonce la signature imminente d'un contrat historique !

La suite après cette publicité

Manchester City se frotte vraiment les mains après avoir recruté Erling Haaland pour seulement 60 M€. Depuis qu’il a suivi les traces de son père chez les Citizens, le buteur norvégien est tout simplement inarrêtable. En seulement 17 matches, toutes compétitions confondues, l’ancien pensionnaire du Borussia Dortmund a déjà fait trembler les filets à 23 reprises et délivré 3 passes décisives. Un rendement hors normes.

De quoi faire beaucoup parler en Espagne. Et surtout du côté de Madrid. À l’heure où son agent, Rafaela Pimenta, a déclaré qu’Halant avait tout pour devenir le premier joueur à valoir un milliard d’euros, les rumeurs autour d’une clause libératoire de 200 M€ activable en 2024 font saliver les fans du Real Madrid. Interrogée par Globoesporte, Pimenta est revenue sur ses propos, afin de les nuancer.

« Nous annoncerons très prochainement le nouveau sponsor de Haaland »

« Quand je parlais de la valeur de Haaland, j’incluais tout. Sa valeur en tant que package transfert-droits d’image. Je ne sais pas si dans un avenir proche un club paiera un milliard d’euros pour un joueur. Dans un futur lointain oui, hein ? Dans un avenir proche, je ne serais pas en mesure de vous le dire. Mais quand Paul (Pogba) a été transféré pour 89 millions de livres sterling, si je ne me trompe pas, c'était incroyable. Aujourd'hui, si vous parlez de 90 millions... c'est un bon joueur de base de l'équipe brésilienne. Ce que je veux dire, c'est que c’est devenu une somme acceptable sur le marché. Ces chiffres augmentent donc à mesure que la valeur de ce sport augmente. Parfois, je vois cette concentration "ah, mais les commissions ont augmenté". Mais tout a augmenté. La commission a augmenté, le prix du billet a augmenté, les droits télévisés ont augmenté, le contrat de sponsoring a augmenté... Quand j'ai commencé il y a 20 ans, je n'aurais jamais atteint les chiffres de sponsoring dont nous parlons aujourd'hui pour Haaland », a-t-elle indiqué, avant de confier que le buteur norvégien est sur le point de signer un contrat record.

« Nous annoncerons très prochainement le nouveau sponsor de Haaland et c'est le plus gros contrat de sponsoring sportif de l'histoire du football ! tout le monde sait qu'il joue sans sponsor depuis un moment et maintenant il est temps d’en avoir un, n'est-ce pas ? Nous devrions donc l'annoncer très prochainement. Si on commence à parler des sommes, on va perdre des gens, donc je pense qu'il vaut mieux ne pas parler. Mais je suis sûr que dans trois ans, quand je regarderai ce contrat, je me dirai : "quel horrible contrat" ​​n'est-ce pas ? Donc la perspective d'un milliard, ça vient de ça, de la croissance de ce sport qui est très gros dans la croissance des chiffres. La multiplication est une boule de neige. Je pense vraiment qu'on va arriver à ces valeurs (1 milliard) par joueur. » Ça donne le tournis.