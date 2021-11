OL-OM : les supporters marseillais privés de déplacement

L’Olympique de Marseille se déplace sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais ce dimanche (20h45). En cas de victoire, l’OL (7e, 19 pts) a l’occasion de revenir à une longueur de l’OM (4e, 23 pts). Une rencontre importante, que les Marseillais devront jouer sans la présence de leurs supporters. En effet, les Gones ont annoncé via un communiqué que le préfet du Rhône a « pris un arrêté d’interdiction des supporters marseillais dans le centre-ville de Lyon et aux abords du stade à Décines. »

« Dans le cadre du match OL / OM, ce dimanche 21 novembre à 20h45 au Groupama Stadium, le préfet du Rhône a pris un arrêté d’interdiction de stationnement et de circulation des supporters marseillais dans le centre-ville de Lyon et aux abords du stade à Décines. Toute personne se prévalant de la qualité de supporter marseillais, se présentant avec un maillot, une écharpe, ou un signe distinctif de l’OM, ne pourra accéder au Groupama Stadium et pourra être interpellée par les forces de l’ordre. Cette vigilance se poursuivra durant l’intégralité de la rencontre, ainsi qu’après le match. Par ailleurs, l’Olympique Lyonnais informe que les dispositifs de sûreté, notamment les palpations à l’entrée du Groupama Stadium, seront renforcés afin d’assurer la sécurité des supporters dans l’enceinte du stade. Tout comportement indélicat ou dangereux aux abords ou à l’intérieur du stade sera immédiatement sanctionné et les auteurs seront remis aux forces de l’ordre. Le Club compte sur la mobilisation de ses supporters pour faire de cette soirée, une réussite et un moment de célébration du football. »