Ligue des Champions

LdC : Benfica empoche ses premiers points contre l'Ajax, Galatasaray chute à Istanbul

Par Valentin Feuillette
1 min.
L'entraineur portugais José Mourinho @Maxppp
terminé - 18:45 Galatasaray 0 R. Union SG 1
terminé - 18:45 Ajax 0 Benfica 2

La 5e journée de Ligue des Champions débutait avec un duplex de deux rencontres programmées en début de soirée, en guise d’amuse-bouche avant un menu complet et appétissant à 21 heures. Face à l’Ajax, Benfica a réalisé la bonne opération en s’imposant à Amsterdam (0-2). Les Néerlandais, alignés en 4-3-3 par l’intérimaire Fred Grim, ont concédé l’ouverture du score très tôt, sur une frappe de Sebastian Dahl (6e) qui a surpris Jaroš. Malgré les tentatives de Weghorst et Bounida, l’Ajax n’a jamais réussi à revenir et Baros a marqué le deuxième but lisboète (90e). En face, l’équipe de José Mourinho, organisée en 4-2-3-1, a su fermer les espaces après avoir pris l’avantage et s’est appuyée sur un bloc compact pour sécuriser trois points précieux. La rencontre se disputait au Johan Cruijff ArenA, où les supporters locaux ont terminé frustrés par le manque d’efficacité de leur équipe.

Classement live

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
29 Logo Benfica Benfica 3 5 -4 1 0 4 4 8
36 Logo Ajax Ajax 0 5 -15 0 0 5 1 16

À Istanbul, l’Union Saint-Gilloise a créé la sensation en allant battre Galatasaray (0-1) au RAMS Park, grâce à un but de David (57e). Les Stambouliotes, déployés en 4-3-3, ont dominé la possession, mais se sont heurtés à une défense belge parfaitement organisée. Les hommes de Dylan Hubert, en 3-4-1-2, ont fait preuve d’un réalisme total et d’une grande discipline pour contenir Icardi, Sané et Gündoğan. L’arbitre espagnol José María Sánchez Martínez a dirigé le match sans incident majeur jusqu’à l’expulsion de Unyay (89e). Avec ce succès, l’Union SG entretient l’espoir d’une qualification historique tout en plongeant Galatasaray dans le doute malgré une solide 9e place provisoire.

Pub. le - MAJ le
Ligue des Champions
Ajax
Benfica
Galatasaray
R. Union SG

