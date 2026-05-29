EdF : Didier Deschamps se confie sur la finale entre le PSG et Arsenal

Présent en conférence de presse ce vendredi, Didier Deschamps a été amené à aborder la finale de Ligue des champions qui aura lieu ce samedi entre le PSG et Arsenal. Et forcément, le sélectionneur des Bleus, qui suivra forcément la rencontre puisque 6 Bleus sont concernés, a expliqué qu’il ne souhaitait pas vraiment donner son avis sur l’opposition entre les deux équipes.

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«Je ne vais pas me mettre à la place des coaches, c’est leur finale. C’est une belle affiche, j’ai des joueurs dedans, 5 au PSG et William (Saliba) à Arsenal. C’est la compétition majeure pour les clubs, la seule chose que je souhaite, c’est qu’il n’y ait pas de blessés parmi les joueurs concernés et qu’ils arrivent en forme. Ce que fait Paris ou Arsenal sur le match, ça sera un rapport de force, mais je ne vais pas m’immiscer dans leur quotidien. On va les retrouver mardi, ils seront là à Nantes mais probablement pas concernés pour ceux qui auront débuté la finale.»