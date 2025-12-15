OM : Mason Greenwood termine meilleur buteur de Ligue 1 en 2025

Le duel entre l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco (1-0) a marqué la fin de l’année 2025 en Ligue 1. C’est donc l’occasion de faire le point sur le classement des meilleurs buteurs de l’année civile, et c’est Mason Greenwood qui domine avec 22 réalisations pour le club phocéen, dont le but décisif de ce match.

L’Anglais devance largement Esteban Lepaul, auteur de 17 buts avec Angers puis Rennes, tandis qu’Ousmane Dembélé, freiné par un début de saison perturbé par les blessures, complète le trio de tête avec 15 réalisations pour le Paris Saint-Germain.