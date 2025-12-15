Menu Rechercher
Commenter 7
Ligue 1

OM : Mason Greenwood termine meilleur buteur de Ligue 1 en 2025

Par André Martins
greenwood @Maxppp

Le duel entre l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco (1-0) a marqué la fin de l’année 2025 en Ligue 1. C’est donc l’occasion de faire le point sur le classement des meilleurs buteurs de l’année civile, et c’est Mason Greenwood qui domine avec 22 réalisations pour le club phocéen, dont le but décisif de ce match.

La suite après cette publicité

L’Anglais devance largement Esteban Lepaul, auteur de 17 buts avec Angers puis Rennes, tandis qu’Ousmane Dembélé, freiné par un début de saison perturbé par les blessures, complète le trio de tête avec 15 réalisations pour le Paris Saint-Germain.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Mason Greenwood

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Mason Greenwood Mason Greenwood
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier