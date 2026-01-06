PSG, EdF : Willy Sagnol milite pour Zaire-Emery en latéral droit

De retour à un très bon niveau en ce début de saison 2024-25, Warren Zaire-Emery (19 ans) est maintenant aligné en tant que latéral droit par Luis Enrique, pour compenser l’absence d’Achraf Hakimi pendant la CAN, cet hiver. Le jeune international français fait d’ailleurs plus que le job à ce poste et devient une réelle alternative au titulaire marocain. Au point de soulever le débat d’une reconversion à ce poste. C’est en tout cas ce que souhaite Willy Sagnol, l’ex-latéral droit des Bleus.

« Je comprends que cela soit un sujet parce que Warren dispose du bagage tactique pour le poste. Et physiquement, il a toutes les aptitudes pour être latéral. Donc, je ne suis pas étonné qu’il s’y épanouisse. Il a un centre de gravité bas, il a de bons appuis, cela lui permet d’en changer rapidement et de coller, dans le un-contre-un, à des ailiers rapides et déroutants. (…) Offensivement, ce qu’il y a d’intéressant, c’est qu’il puisse partir de plus bas. Il a le jeu face à lui, ne se retrouve pas coincé dos au but et ça colle avec ses qualités », poursuit le sélectionneur de la Géorgie, dans L’Equipe, qui est certain que le Titi Parisien peut devenir un latéral hybride, capable de se projeter offensivement et d’être une arme offensive.