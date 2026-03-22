OM : Weah est dégoûté mais ne veut pas baisser les bras

Après la défaite de l’OM contre le LOSC ce dimanche soir (1-2), lors de la 27e journée de Ligue 1 au Vélodrome, Timothy Weah a tenu à s’arrêter au micro de Ligue 1+ pour revenir sur cette grosse désillusion face à un concurrent direct.

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«Un peu de frustration, c’est sûr. A 1-0 on était bien. Défensivement, on a lâché des buts. Il faut continuer. Prochain match, c’est Monaco après la trêve, il faut rien lâcher et travailler. C’était un beau match. Lille a bien joué, ils ont marqué deux buts. Il y avait deux belles équipes. Il ne faut pas baisser les bras. C’est juste un match perdu on doit retravailler et avancer», a-t-il déclaré. L’heure de se remettre au boulot.