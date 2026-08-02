Les mots touchants de Roberto De Zerbi sur Mykhaïlo Mudryk

Alors que Chelsea poursuit sa préparation estivale sous les ordres de Xabi Alonso, le retour de Mykhaïlo Mudryk est l’un des dossiers qui suscitent le plus d’interrogations chez les Blues. Autorisé à rejouer après plusieurs mois d’absence liés à une suspension antidopage, l’ailier ukrainien va désormais tenter de retrouver son meilleur niveau et de se faire une place dans le nouveau projet londonien. Après le derby amical remporté par Tottenham face à Chelsea (2-1) lors de la Supercoupe de Sydney, Roberto De Zerbi a d’ailleurs tenu à lui apporter un soutien appuyé.

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L’entraîneur italien, qui a côtoyé Mudryk lorsqu’il était sur le banc du Shakhtar Donetsk, garde un souvenir très positif du joueur. « Mudryk, c’est mon fils. Misha est un type sympa, un joueur de haut niveau. J’espère qu’il pourra montrer ce qu’il a enduré ces deux dernières saisons lors de la saison à venir, mais peut-être pas contre Tottenham… C’est un gars adorable », a lancé De Zerbi avec le sourire. Une déclaration forte qui témoigne de l’attachement du technicien envers l’international ukrainien, désormais attendu pour écrire un nouveau chapitre de sa carrière à Chelsea.