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Serie A

Mauro Icardi est tout proche d’un retour en Serie A

Par Allan Brevi
1 min.
Mauro Icardi @Maxppp

Mauro Icardi pourrait bien retrouver la Serie A. Libre de tout contrat, l’attaquant argentin est courtisé par plusieurs clubs et rêve d’un retour en Italie selon Sky Italia. La Lazio s’est notamment positionnée avec une proposition de contrat jusqu’en 2028, tandis que le joueur prend encore le temps d’étudier les différentes options et n’a pas encore fait son choix.

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Son agent, Letterio Pino, a confirmé l’intérêt romain et assuré que le projet était sérieusement étudié : « la Lazio ? Il y a eu et il y a encore une cour assidue, c’est une ville fantastique, avec une incroyable base de supporters, c’est une option que nous envisageons. » De son côté, Icardi privilégierait avant tout un projet de vie et un environnement qui lui correspondent, plutôt qu’une simple décision financière. Affaire à suivre…

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