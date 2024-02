Saïd Benrahma rejoint finalement l’OL !

Un homme courtisé. Cet hiver, Saïd Benrahma (28 ans) a été dragué par de nombreuses écuries. Très rapidement, l’Olympique Lyonnais, en quête de plusieurs renforts sur les ailes, a coché le nom de l’Algérie. Un élément qui présentait l’avantage d’avoir déjà évolué dans notre chère Ligue 1. En effet, il a porté le maillot de l’OGC Nice, où il a joué entre 2013 et 2018 avec la réserve puis l’équipe professionnelle. Ensuite, il a été envoyé en prêt au SCO d’Angers puis Châteauroux. En 2018, il a tapé dans l’œil de Brentford, alors en Championship (D2 Anglaise).

Là-bas, le natif d’Aïn Témouchent a continué sa progression avant de filer à West Ham en prêt en 2020. Auteur d’un but et sept assists en 33 rencontres toutes compétitions confondues cette saison-là, il a convaincu les Hammers d’avancer main dans la main avec lui. Les Londoniens ont mis environ 23 millions d’euros pour conserver le Fennec (25 sélections, 1 but). Un joueur qui a su se faire une place au sein de l’effectif de David Moyes. Mais cet hiver, l’ancien coach de Manchester United a ouvert la porte à un départ de son joueur, auteur de 22 rencontres toutes compétitions confondues.

Benrahma était très courtisé

L’OL, mais aussi l’Olympique de Marseille, Fulham ou encore Brentford se sont donc positionnés pour le récupérer. Très sollicité, le joueur, qui n’a pas participé à la dernière Coupe d’Afrique des Nations avec son pays, a pris le temps de la réflexion. Alors que les Gones ont trouvé un accord avec les Hammers à la veille de la fin du mercato, Fulham a tenté de s’immiscer dans le deal pour recruter le joueur. Mais selon nos informations, West Ham n’était pas forcément pour renforcer une autre écurie de Premier League. Pendant ce temps-là, Saïd Benrahma a voyagé en direction de Lyon, tout en n’étant pas encore fixé.

Finalement, il a décidé de signer chez les pensionnaires du Groupama Stadium. L’OL a officialisé la nouvelle via un communiqué de presse. «Après avoir obtenu l’ensemble des documents permettant la validation de l’opération, l’Olympique Lyonnais confirme l’arrivée en prêt de l’attaquant international, algérien de 28 ans, Saïd Benrahama, en provenance de West Ham, jusqu’au 30 juin 2024. Ce prêt payant d’un montant de 5,1 M£ (environ 6 M€) s’accompagne d’une option d’achat de 12,3 M£ (environ 14,4 M€) et d’un intéressement de 10% sur la plus-value dans le cas d’un éventuel transfert.» Lyon, qui avait besoin de renforts sur les ailes, peut donc compter sur un joueur expérimenté et talentueux. Une bonne nouvelle pour un club en quête de maintien.