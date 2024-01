Pep Guardiola rend un superbe hommage à Jürgen Klopp

L’annonce a fait l’effet d’une bombe. Hier, Liverpool et Jürgen Klopp ont annoncé mettre fin à leur collaboration à la fin de la saison, neuf ans après le début de leur histoire. Le technicien allemand n’avait plus assez d’énergie pour poursuivre l’aventure sur les bords de la Mersey. Ce départ met fin également à une rivalité entre le Liverpool de Klopp et le Manchester City de Pep Guardiola, qui bataillent depuis des années pour le titre en Premier League. Après la victoire contre Tottenham en FA Cup, l’entraîneur des Citizens a rendu hommage à son rival.

«Je vais mieux dormir», a tout d’abord plaisanté le coach des Skyblues avant de poursuivre. «C’est un manager incroyable. Je n’ai pas eu l’occasion de le connaître de près, mais c’est aussi une personne incroyable. Il a été notre plus grand rival, Liverpool, au cours de ces années ici et avec Dortmund, il a été mon plus grand rival. Il va nous manquer, il va me manquer. Il va manquer à la Premier League, sa personnalité charismatique, la façon dont son équipe joue. Il ne l’avouera pas, mais il reviendra, je le sais ! Le football a besoin d’entraîneurs et de personnalités comme lui», a confié le technicien espagnol. Un discours élégant.