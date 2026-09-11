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James Rodriguez fait son grand retour en Colombie

Par Matthieu Margueritte
1 min.
James Rodriguez @Maxppp

À 35 ans, James Rodriguez a retrouvé un club. Le milieu offensif colombien fait son grand retour au pays, après avoir quitté l’Envigado FC pour Banfield en 2008. Passé par Porto, Monaco, le Real Madrid, le Bayern Munich, Everton, Al-Rayyan, l’Olympiacos, São Paulo, le Rayo Vallecano, Léon et Minnesota, le natif de Cucuta a donc signé dans le 14e club de sa carrière : l’Atlético Nacional, une équipe basée à Medellín.

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« Ici, ce n’est pas une publicité. C’est un travail mû par l’amour de cette équipe. Un travail quotidien, mené par de nombreuses personnes, en silence, pour que l’Atlético Nacional devienne de plus en plus grand. Quand un club travaille pour le club, la grandeur n’est pas un discours : c’est une conséquence. Ils ont fait confiance. Ils y ont cru. C’était inévitable. James Rodriguez, c’est l’Atlético Nacional. Le plus grand chez le plus grand », a posté le club colombien.

Pub. le - MAJ le
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