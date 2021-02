La Belgique s'inquiète pour Eden Hazard

La suite après cette publicité

La nouvelle blessure d'Eden Hazard a suscité un gigantesque tollé sur la toile. Mercredi, le Real Madrid annonçait en effet que le l'ailier belge souffrait d'une blessure musculaire à la cuisse gauche. Un nouveau pépin physique qui va se matérialiser par une période d'indisponibilité estimée à au moins trois semaines. Depuis son arrivée à Madrid, le Diable Rouge connaît des problèmes physiques récurrents qui plombent son ascension. Et forcément, cela interpelle.

En Belgique, les soucis de l'ancien Lillois provoquent une certaine incrédulité jusqu'au staff médical de la sélection. Ainsi, Kristof Sas, responsable du staff médical belge, a exprimé son inquiétude dans les colonnes de Nieuwsblad ce jeudi. Le médecin belge ne cache pas que son état de santé sera scruté avec attention dans les prochains jours. Car la Belgique compte plus que jamais sur un Eden Hazard avec la plénitude de ses moyens pour décrocher un titre de champion d'Europe l'été prochain.

La Fédération belge s'interroge sur la gestion d'Eden Hazard au Real Madrid

Alors forcément, cette multiplication de blessures envoie un mauvais signal à quelques encablures de l'Euro. « On attend d'en savoir plus mais c'est inquiétant. Les blessures d'autres joueurs comme Praet, Mertens ou De Bruyne à ce stade ne nous inquiètent pas en vue de l'Euro, c'est juste une pause. Ils peuvent repartir, mais avec Eden c'est différent. C'est une rechute chronique qui, au final, tourne toujours mal. Au début c'était un problème de cheville mais les trois dernières fois c'était des blessures musculaires. Eden est dans un cercle vicieux et il n'est pas facile de s'en sortir, » lâche ainsi le responsable du médical au sein des Diables Rouges.

Un signal d'alarme qui met également en exergue un autre problème : les relations entre la Fédération Belge et le Real Madrid. Nieuwsblad révèle ainsi que l'instance dirigeante du football belge émettrait de sérieux doutes sur la gestion quotidienne d'Hazard. La Fédération estimerait ainsi que le staff médical des Merengues ne se montrerait pas suffisamment précautionneux envers le joueur et souhaiterait être plus sollicitée sur la santé du principal protagoniste. Le torchon brûlerait-il entre la Belgique et le Real Madrid ? Difficile de répondre avec exactitude sur la question, mais les divergences d'opinions entre les deux parties se multiplient. En attendant, Eden Hazard va entamer un nouveau processus de rééducation, avec l'objectif de revenir sur le terrain le plus rapidement possible...