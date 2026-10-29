MLS : l’inquiétante disette de Robert Lewandowski !

Il était arrivé aux États-Unis avec l’étiquette de superstar et la réputation de l’un des meilleurs buteurs de sa génération. Mais après des débuts prometteurs sous les couleurs du Chicago Fire, Robert Lewandowski traverse une période particulièrement inquiétante. L’ancien attaquant du FC Barcelone n’a plus trouvé le chemin des filets depuis le 10 septembre dernier, soit une série de huit rencontres consécutives sans marquer. Une disette qu’il n’avait plus connue en club depuis quinze ans ! Pourtant, ses premières apparitions en Major League Soccer avaient laissé entrevoir une adaptation express au championnat américain, avec plusieurs prestations convaincantes et une efficacité retrouvée devant le but. Mais la dynamique s’est complètement inversée. Ce mercredi soir, face à Orlando, le Polonais est une nouvelle fois resté muet lors du match nul de son équipe (2-2). Une rencontre durant laquelle Antoine Griezmann, de son côté avec Orlando, s’est illustré avec un but et une passe décisive. Un contraste entre les deux anciennes stars de Liga, alors que Lewandowski peine désormais à peser sur les rencontres.

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Avec seulement six réalisations en 17 rencontres disputées sous le maillot du Chicago Fire, l’attaquant polonais affiche des statistiques bien éloignées de ses standards habituels. Une situation qui commence à susciter des interrogations aux États-Unis, où certains observateurs se demandent si l’ancien buteur du Bayern Munich est encore capable de retrouver son efficacité d’antan. Car au-delà de son manque de réussite, Lewandowski semble également éprouver des difficultés à trouver sa place dans le collectif de Chicago. Recruté pour devenir la nouvelle référence offensive de la franchise, il doit composer avec un environnement totalement différent de celui qu’il a connu durant sa carrière européenne. Son arrivée avait entraîné un réaménagement du secteur offensif, avec le départ d’Hugo Cuypers, alors engagé dans la course au Soulier d’or de MLS, vers Monterrey contre 7 millions d’euros. Mais malgré ces changements, les automatismes tardent à se mettre en place et le rendement offensif du Polonais reste en deçà des attentes.

Une acclimatation délicate

Dans un entretien récemment accordé au New York Times, Robert Lewandowski avait justement évoqué les nombreuses difficultés rencontrées depuis son arrivée outre-Atlantique. Au-delà du terrain, le Polonais a dû s’adapter à une nouvelle vie, passant ses premières semaines à l’hôtel avant de pouvoir s’installer dans une maison avec sa famille. Les longs déplacements, les allers-retours en Europe pour rejoindre la sélection polonaise, ont également constitué un changement important. « C’est aussi la première fois que je vis ce genre de choses. La prochaine fois, tout sera probablement plus facile », expliquait-il. Sur le plan sportif, l’ancien Barcelonais a découvert certaines particularités de la MLS, notamment la qualité des pelouses et l’utilisation de surfaces synthétiques. « J’avais peut-être joué deux fois sur du synthétique dans toute ma vie, et maintenant j’y ai joué davantage que durant toute ma carrière », confiait-il, évoquant également les difficultés liées au partage du stade de Chicago avec les Bears, franchise de NFL. Autant de paramètres qui compliquent son acclimatation à un championnat dont il estime par ailleurs que le niveau est souvent sous-estimé.

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Mais c’est surtout sur le plan collectif que Lewandowski reconnaît devoir trouver le bon équilibre. Habitué à évoluer dans des équipes de très haut niveau, le buteur de 38 ans cherche encore comment transmettre son exigence à ses nouveaux partenaires sans leur imposer une pression excessive. « Parfois, c’est aussi un énorme défi pour moi, parce que je ne sais pas exactement à quel moment je dois prendre du recul ou, au contraire, intervenir davantage. Bien sûr, on ne peut pas changer une mentalité en quelques semaines », reconnaissait-il dans les colonnes du quotidien américain. Conscient que son intégration tactique demande du temps, il espérait alors profiter des semaines précédant les play-offs pour améliorer les connexions avec ses coéquipiers, la circulation du ballon et la création d’occasions. « Il faut parfois du temps pour créer cette connexion entre mes coéquipiers et moi », insistait-il. Reste que les semaines passent et que les buts ne viennent toujours pas. Après huit matches de disette, Lewandowski se retrouve face à un défi inattendu : prouver qu’il peut encore faire la différence dans un championnat qu’il était censé dominer. Et à Chicago, l’attente commence à se faire sentir.