L’Europe sous le choc après la blessure de Doué,

Hier soir, le PSG a décroché une nouvelle victoire à Nice, mais personne ne parlait vraiment du résultat après la rencontre. La raison, c’est évidemment la grave blessure de Désiré Doué. Alors qu’il venait de marquer pour donner l’avantage aux Parisiens, l’international français s’est écroulé tout seul après une torsion du genou droit. Les images sont terribles : Doué hurle de douleur, se cache le visage et quitte finalement la pelouse en larmes, sur une civière. Mais ce qui frappe aussi ce matin, c’est que la blessure de Doué bouleverse la presse européenne. En Espagne, AS explique que "son genou a déclenché toutes les alarmes au PSG", tandis que Sport titre : "La terrible blessure de Doué freine la fête". Mundo Deportivo évoque également "une victoire parisienne assombrie par l’inquiétude". En Italie, La Gazzetta dello Sport parle d’un véritable choc et insiste sur le parallèle avec la blessure de Kvaratskhelia. Même la presse anglaise revient sur ces images de Doué évacué en larmes. Une émotion qui dépasse donc largement les frontières françaises.

La suite après cette publicité

L’entourage discutable de JJ Gabriel

Une polémique fait énormément parler en Angleterre : la gestion de la carrière de JJ Gabriel. Le Daily Mail publie une chronique particulièrement virulente contre Ali Barat, l’agent du jeune prodige de 16 ans, annoncé tout proche du Real Madrid après son départ de Manchester United. Au cœur des critiques, une vidéo promotionnelle publiée pour annoncer l’arrivée de Gabriel dans son agence. On y voit notamment une référence au Ballon d’Or, avant que le jeune joueur déclare face caméra : "I am epic", autrement dit "Je suis exceptionnel". Pour le journal anglais, cette communication est complètement démesurée pour un garçon qui n’a pas encore disputé la moindre minute chez les professionnels. Le Mail s’interroge également sur le rôle de son entourage dans son départ de Manchester United et sur les risques d’une exposition aussi précoce.

Après la blessure de Désiré Doué face à Nice, le PSG doit-il revoir ses ambitions pour la suite de la saison ? Oui, son absence pourrait peser très lourd. Non, l’effectif parisien a les ressources pour compenser. Partage ta réponse Génération de l'image en cours

La menace Malen plane sur le PSG

En Italie, Donyell Malen continue d’affoler les compteurs. Le buteur néerlandais a complètement écrasé Parme avec un quadruplé lors de la victoire 5-1 de la Roma. Quatre tirs, quatre buts, et désormais seize réalisations en quinze matchs. La formation de Gian Piero Gasperini affiche aussi 36 buts après douze journées de Serie A, son meilleur total à ce stade depuis la saison 1950-1951. De quoi commencer à rêver très sérieusement du titre. Malen est tout simplement sur un nuage depuis son arrivée en Italie, une forme étincelante qui a de quoi inquiéter le PSG, à trois jours du choc entre les deux équipes en Ligue des Champions.