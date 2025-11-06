EdF : Didier Deschamps vole au secours de Jules Koundé

En difficulté depuis le début de saison avec le Barça, Jules Koundé garde la confiance de son sélectionneur. Ce jeudi, Didier Deschamps a tenu à le défendre en conférence de presse, rappelant à quel point le Barcelonais était sur-utilisé depuis la saison passée. «Je ne m’inquiète pas mais c’est un joueur qui a joué beaucoup, beaucoup, beaucoup. Comme d’autres qui ont eu des blessures. Quand vous jouez tous les matchs pendant 1-2 saisons, ça devient difficile à un moment, ou alors il y a une blessure», explique DD.

La suite après cette publicité

«Leurs performances sont aussi liées au club dans lequel ils jouent. Oui, il est moins rayonnant que l’année dernière mais je pense, sans porter un jugement, que son équipe est aussi moins performante. Sur sa responsabilité sur le but en Islande, oui, mais il n’est pas le seul il y a deux autres joueurs impliqués avant lui. (…) Il a eu une préparation un peu compliquée. Il joue tous les 3-4 jours avec des exigences, il n’a pas le temps de souffler mais j’ai confiance en lui sur ses qualités de joueur. C’est quelqu’un qui est beaucoup dans le travail supplémentaire, il faudra peut-être qu’il gère ça.»