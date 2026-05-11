Mercato : ça s’agite pour Matthis Abline

Auteur de 8 buts et 7 passes décisives et de quelques fulgurances cette saison, Matthis Abline n’est malheureusement pas parvenu à sauver les siens du naufrage collectif du FC Nantes. L’heure est donc logiquement au départ pour le natif d’Angers, sous contrat jusqu’en juin 2028. Une situation aux forts airs de déjà-vu, puisqu’il était à deux doigts de faire ses valises l’été dernier. L’Olympique de Marseille, Wolverhampton et surtout le Paris FC étaient déjà sur les rangs, avant que la direction nantaise ne bloque purement et simplement son transfert en réclamant une véritable fortune.

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Si la donne est similaire cet été sur le plan des convoitises, la relégation du club change absolument tout mais cela ne signifie pas pour autant qu’il sera bradé, bien au contraire. Selon nos informations, la direction nantaise se montre toujours extrêmement gourmande et a d’ores et déjà refusé une première offre de l’AS Monaco s’élevant à 15 millions d’euros, hors bonus. Le message envoyé est clair : il faudra signer un chèque bien plus conséquent pour s’attacher les services du buteur de 22 ans.

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Le Paris FC n’a pas oublié Matthis Abline, la Roma et Crystal Palace non plus

Un autre club de Ligue 1 est d’ailleurs sur ses traces. Déjà présent sur le dossier il y a un an, le Paris FC nourrit de très grandes ambitions pour ce mercato estival. Faisant partie des rares formations de l’élite à disposer d’une très grosse enveloppe pour recruter, le club de la capitale songerait sérieusement à enrôler l’attaquant. En interne, la direction francilienne est plus que jamais consciente de sa valeur, de son immense marge de progression et de sa capacité rare à débloquer une rencontre sur un exploit individuel comme l’atteste ses buts marqués face au… Paris FC ou encore plus récemment face à l’OM. C’est exactement ce profil de dynamiteur qui a tant fait défaut aux Parisiens cette année.

Fort d’une très belle fin de saison sous la houlette d’Antoine Kombouaré, par ailleurs grand admirateur d’Abline qu’il a déjà dirigé à Nantes, le club francilien réfléchit activement à formuler une offre officielle. Mais il faudra agir vite pour rafler la mise. Le profil percutant de l’attaquant français séduit bien au-delà de nos frontières. Toujours selon nos indiscrétions, l’AS Roma et les Anglais de Crystal Palace sont également sur le coup et suivent la situation avec une attention toute particulière. Le feuilleton Matthis Abline ne fait que commencer.