Gareth Bale proche de s'engager en Championship

Mais où ira Gareth Bale après la fin de son contrat au Real Madrid ? En fin de contrat au 30 juin prochain, le Gallois ne sera pas conservé par le club merengue et son avenir est encore flou. Comme l'avait annoncé son agent, sa décision dépendra de la qualification de son équipe nationale pour la Coupe du monde au Qatar, lors des barrages le 5 juin prochain. Si une fin de carrière n'est pas à exclure, l'une des options évoquées est un retour de Bale à Cardiff, sa ville natale.

«Ce serait logique, mais en fin de compte, c'est la décision de Gareth et celle de Cardiff City. Il a tout à fait le droit de dire : mettons tout sur le 5 juin. Occupons-nous d'abord de cela (la qualification au Mondial 2022) et ensuite nous parlerons, a expliqué Robert Page, le sélectionneur du pays de Galles. Il s'entraînerait dans un endroit qui lui est familier. Nous pouvons continuer à en parler et chacun aura sa propre opinion, mais cela aurait du sens», a-t-il expliqué.