PSG : Kylian Mbappé est très remonté

Pour l’instant, le Paris Saint-Germain refuse de tirer la sonnette d’alarme. Mais le club de la capitale pourrait bien avoir à gérer un gros problème d’ici la pause imposée par la Coupe du Monde. Depuis quelque temps, Kylian Mbappé est boudeur. Le Bondynois réalise un excellent début de saison en termes de statistiques (11 buts inscrits en 12 matches, toutes compétitions confondues). Mais en coulisse, le champion du monde 2018 n’est pas content.

Samedi soir, après le match nul concédé face à Reims (0-0), le numéro 7 parisien a posté une story sur Instagram dans laquelle le hashtag #pivotgang a beaucoup fait parler. Cette référence renvoie en effet à sa déclaration faite à l’issue du match France-Autriche. « Je joue différemment. On me demande d'autres choses ici (en équipe de France, NDLR) par rapport à mon club. J'ai beaucoup plus de liberté ici. Le coach sait qu'il y a un numéro 9 comme Oliv' qui occupe les défenses et moi je peux me balader et aller dans l'espace. À Paris, c'est différent, il n'y a pas ça. On me demande de faire le pivot, c'est différent ».

Pas de sanction contre Mbappé

Le malaise est-il profond chez Mbappé ou s’agissait-il d’un simple geste d’humeur ? L’agacement du Bondynois est certain. Il ne joue pas à son poste, n’a pas reçu les renforts souhaités durant le mercato d’été et Neymar évolue sur son côté gauche de prédilection. Pour Marca, l’ambiance est tendue, et seul un pacte valable jusqu’au Mondial tient Mbappé, Neymar et Messi. De son côté, Le Parisien confirme que le Français est « remonté contre son positionnement ». Et Paris dans tout ça ?

Le quotidien indique que les dirigeants franciliens ne veulent pas s’alarmer et souhaitent positiver avant le choc contre Benfica de demain. Aucune sanction à l’encontre du joueur n’est d’ailleurs prévue. Tendance confirmée par L’Équipe, même si au club on convient qu’« qu'aujourd'hui Kylian est le seul joueur de l'effectif qui ne joue pas à son poste avec Danilo Pereira. » Le PSG parviendra-t-il à redonner le sourire à un joueur censé être le centre du projet, mais qui ne joue pas à son poste et affiche sa déception après un mercato raté ? Le feuilleton Mbappé n’est sûrement pas terminé.