MU : réunion décisive entre Jadon Sancho et Erik ten Hag

Manchester United vit un début de saison compliqué tant sur les terrains qu’en dehors. Avec un triste bilan de deux victoires et deux défaites en Premier League, les Red Devils pensaient sûrement avoir déjà assez de problème à résoudre comme ça mais c’était sans compter sur les frasques extra sportives de Mason Greenwood, Antony et Jadon Sancho. Le dernier cité s’est d’ailleurs son entraîneur à dos après l’avoir critiqué publiquement à la suite de sa mise en retrait pour le match face à Arsenal mais l’ailier anglais s’est également mis tout le vestiaire à dos à cause de son comportement affiché lors des séances d’entraînement.

Alors que la pression s’intensifie sur lui, Jadon Sancho va discuter avec Erik ten Hag de son avenir à Manchester United ce lundi, selon nos confrères du Telegraph. Le joueur de 23 ans craindrait notamment de ne pas pouvoir revenir en arrière, précise le média anglais. Néanmoins, l’entraîneur néerlandais compte maintenant s’entretenir en tête-à-tête avec son joueur pour la première fois depuis la sortie publique pour faire un point avec lui. Il reste désormais à savoir si le club mancunien cherchera à se débarrasser de l’ancien joueur de Dortmund en janvier prochain même si la situation de Sancho devrait s’éclaircir après sa réunion décisive avec son coach.